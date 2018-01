Polizei sucht Räuber mit Phantomskizze

Kriminalität

Die Polizei sucht einen bisher Unbekannten, der einen 21-Jährigen ausgeraubt hat.

Hannover. Der Gesuchte hat dem Opfer am Steintor die EC-Karte abgenommen und ihn gezwungen am Automaten 800 Euro abzuheben. Dabei drohte er wiederholt mit Schlägen. Der Vorfall ereignete sich bereits am 24. November um kurz nach Mitternacht. Nun sucht die Polizei mit einer Phantomskizze nach dem mutmaßlichen Täter.

Er ist Mitte bis Ende 30, etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß und schlank. Der Gesuchte spricht akzentfrei Deutsch, hat kurze schwarze Haare und kleinere Narben im Gesicht, auffällig ist ein Tattoo unter dem rechten Auge – ein Schriftzug, der mit dem Buchstaben F beginnt. Am Tatabend trug er dunkle Kleidung und eine schwarze Jacke mit weißem „Ralph Lauren“-Emblem.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich zu melden unter: 0511 - 109 2920