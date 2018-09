Hannover

Die Polizei hat drei mutmaßliche Drogenhändler (21, 32, 38) festgenommen. Gegen die Verdächtigen wurde bereits seit Anfang des Jahres ein Verfahren bei der Zentralstelle für Betäubungsmittel-Strafsachen der Staatsanwaltschaft Hannover und der Zentralen Kriminalinspektion der Polizeidirektion Hannover geführt. Das Trio sitzt inzwischen in U-Haft. Dies teilten die beiden Behörden am Freitag mit.

Seit Anfang Januar ermitteln Staatsanwaltschaft und Kripo gegen einen 44-Jährigen aus Badenstedt wegen Handels mit Heroin und Streckmittel. Im Zuge dieser Ermittlungen wurde am 13. Juli bereits ein 21-Jähriger wegen Verdachts des Heroinhandels festgenommen. Der junge Mann, für den es zudem einen offenen Haftbefehl wegen illegalen Aufenthalts gab, wurde in Haft genommen.

Rauschgift-Übergabe im Sahlkamp

Zudem gingen ein 38-jähriger mutmaßlicher Dealer und zunächst eine 50 Jahre alte mutmaßliche Abnehmerin aus Braunschweig nach der Übergabe von 50 Gramm Heroin am 7. August im Stadtteil Sahlkamp in Untersuchungshaft. In der Wohnung des 38-Jährigen beschlagnahmten die Beamten darüber hinaus 120 Gramm Steinheroin (gepresster Stoff mit hohem Reinhaltsgehalt) und 460 Gramm Streckmittel. Die 50-Jährige wurde kürzlich unter Auflagen wieder aus der Haft entlassen.

Eine weitere Beschlagnahme erfolgte bei einer Fahrzeugkontrolle auf dem Westschnellweg am 11. September: Insgesamt zehn Kilo Streckmittel fanden die Beamten bei der Durchsuchung des aus Berlin kommenden Pkw, bei dessen Insassen es sich um den 44-Jährigen und einen 39-Jährigen handelte. Beide wurden nach den polizeilichen Maßnahmen in Absprache mit der Staatsanwaltschaft wieder entlassen.

Durchsuchungen in Badenstedt und der List

Aktuell fanden schließlich am vergangenen Mittwoch mehrere Durchsuchungen statt, die auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hannover vom Amtsgericht angeordnet worden waren. In der Wohnung des 44-Jährigen in Badenstedt stellten die Ermittler über drei Kilogramm Streckmittel und umfangreiches Beweismittel sicher. Bei einem 32-Jährigen in der List beschlagnahmten sie zwei Kilo Steinheroin und mutmaßliches Dealgeld. In den Zimmern von zwei Tatverdächtigen (47 und 52 Jahre alt), die in einer Unterkunft für Drogenabhängige untergebracht sind, fanden die Beamten 65 Gramm Heroingemisch und mutmaßliches Dealgeld.

Umfangreiches Beweismittel – darunter Handys – sowie mutmaßliches Dealgeld stellten Polizisten bei der Durchsuchung der Wohnung eines 36-Jährigen im Sahlkamp sicher. Gegen den 32 Jahre alten Beschuldigten wurde U-Haft angeordnet. Die anderen vier Männer wurden nach den polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Von bm