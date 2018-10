HANNOVER

Der Polizei ist ein Schlag gegen eine Bande von Drogenhändlern gelungen. Nach umfangreichen Ermittlungen, die im Mai dieses Jahres begonnen haben, schnappten die Ermittler in drei Wohnungen in Stöcken fünf Männer (22, 29, 30, 40 und 42 Jahre alt), bei denen sie 1,5 Kilogramm Kokain, mehr als 200 Gramm Marihuana und 10.000 Euro mutmaßliches Drogengeld fanden.

Die Wohnungsdurchsuchung hatte bereits am vergangenen Donnerstag stattgefunden, Dienstag Vormittag teilten Staatsanwaltschaft und Polizei den Ermittlungserfolg mit. Die drei jüngsten Bandenmitglieder sitzen in Untersuchungshaft, die beiden älteren Männer sind inzwischen wieder entlassen, gegen sie wird wegen bandenmäßigen Handels mit Betäubungsmitteln aber ebenso ermittelt, so die Polizei Hannover.

Die albanische Tätergruppe war im Frühjahr 2018 ins Visier der Ermittler geraten, Anfang September nahmen die Beamten dann einen 40-Jährigen fest, der von den Dealern 50 Gramm Kokain erworben hatte, teilte die Polizei weiter mit. Der 40-Jährige sitzt seither in Untersuchungshaft.

Im Zuge weiterer Ermittlungen machte die Polizei die Aufenthaltsorte der Bandenmitglieder ausfindig, nach Antrag der Staatsanwaltschaft Hannover erließ ein Richter dann Durchsuchungsbeschlüsse für drei Wohnungen in Hannover-Stöcken. Bei den Durchsuchungen wurden die fünf Bandenmitglieder schließlich festgenommen. Neben den Drogen und dem Geld beschlagnahmte die Polizei noch einen Audi Q7, einen Ford Fiesta sowie einen Ford Focus, die nach Erkenntnissen der Ermittler als Lagerort und für Beschaffungsfahrten genutzt worden waren.

Von Andreas Voigt