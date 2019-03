Hannover

Die Polizei hat vier mutmaßliche Räuber festgenommen. Das Quartett wird verdächtigt, maskiert mit Sturmhauben und bewaffnet mit Softair-Pistolen am 20. Februar einen Kiosk im Zoo-Viertel überfallen zu haben. Die Verdächtigen sind Jugendliche – sie sind erst 16 und 17 Jahre alt, teilte eine Polizeisprecherin am Montag mit.

Vor dem Verbrechen an der Seelhorststraße sollen zwei der Verdächtigen bereits am 17. Februar eine Tankstelle in Laatzen überfallen haben. Die Polizei geht davon aus, dass ein 16- und ein 17-Jähriger die Station an der Karlsruher Straße/Ecke Erich-Panitz-Straße in Laatzen ausrauben wollten. Der Kassierer hatte sich jedoch geweigert, ihnen Geld zu geben.

An dem Kiosk-Überfall im Zoo-Viertel sollen zwei weitere 16-Jährige beteiligt gewesen sein. Zeugenhinweise haben die Ermittler auf die Spur des Quartetts gebracht.

Bei Durchsuchungen der Wohnanschriften der jungen Hannoveraner fanden die Beamten am vergangenen Freitag weitere Beweise – darunter auch Softair-Waffen, die die mutmaßlichen Täter bei dem Überfall auf den Kiosk benutzt haben sollen. Sie wurden sichergestellt.

Hinter Gittern sitzt keiner der Verdächtigen: Aufgrund fehlender Haftgründe wurde seitens der Staatsanwaltschaft Hannover keine Haftbefehle beantragt.

Von bm