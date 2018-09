Hannover

Um den Kontrolldruck auf Verkehrsteilnehmer zu erhöhen, steht der bundesweite Aktionstag „sicher.mobil.leben“ an diesem Donnerstag deshalb unter dem Motto Ablenkung. „Die Gefahr, die von der Handynutzung am Steuer ausgeht, ist enorm. Die digitale Entwicklung hat das Verhalten der Autofahrer drastisch verändert“, so Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius. Die intensive Kontrollaktion über die Landesgrenzen hinweg sei von großer Bedeutung. Bewusst habe man für die Aktion den Eröffnungstag der Internationalen Automobilausstellung IAA gewählt.

300 Kontrollstellen im Land

Allein in Niedersachsen wird es an dem Tag 300 Kontrollstellen geben, 800 Polizeibeamte sind im Einsatz. Auf Autobahnen, Schnellwegen sowie im Stadtgebiet oder an Kreuzungen wird kontrolliert. Pistorius: „Wenn ein Autofahrer bei Tempo 50 nur zwei Sekunden auf sein Handy schaut, dann fährt er im Blindflug bereits 28 Meter. Bei Tempo 120 auf der Autobahn sind es bereits 80 Meter im Blindflug. Mit diesem Verhalten gefährden Autofahrer nicht nur sich selbst, sondern auch andere“, appelliert der Minister.

100 Euro Bußgeld und ein Punkt

Zwischen zehn und 30 Prozent aller Unfälle werden durch diese Ablenkung verursacht. „Das ist viel zu viel. Die Benutzung von Handys hat beim Fahren überhaupt nichts verloren, egal, ob man mit dem Auto oder Fahrrad fährt oder zu Fuß unterwegs ist.“ Auch wolle man beim Aktionstag mit dem Mythos aufräumen, dass die Handynutzung etwa an einer roten Ampel erlaubt sei, so der Minister: „Erst wenn ein Auto komplett aus ist und steht, darf man das Handy in die Hand nehmen. Ansonsten droht ein Bußgeld von 100 Euro sowie ein Punkt in Flensburg.“

Unfallursachen werden ausgewertet

Um die Unfallursache Handy weiter zu erforschen, lässt das Innenministerium seit Jahresbeginn Unfälle in den Polizeidirektionen Hannover, Braunschweig. und Osnabrück gründlich untersuchen. Die Studie, an der auch die MHH-Unfallforscher beteiligt sind, ist auf ein Jahr angelegt.

Von Britta Lüers