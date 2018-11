Hannover

Die Polizei in Hannover hat am Sonntag einen Exhibitionisten (40) festgenommen. Der Mann hatte sich gegen 8.20 Uhr vor einer Frau (28) an der Stadtbahn-Haltestelle „Stadionbrücke“ (Linden-Süd).

Bisherigen Ermittlungen zufolge hatte die Frau an der Stadtbahn-Haltestelle „Stadionbrücke“ auf eine Bahn gewartet. Zeitgleich hielt sich der 40-Jährige an der Haltestelle auf, entblößte sich vor der Frau und begann, an seinem Geschlechtsteil zu manipulieren.

Das Opfer flüchtete vor dem Sittenstrolch, indem es in eine Bahn in Richtung stadteinwärts stieg. Die Frau bemerkte, dass auch der Täter eingestiegen war und mit ihr bis zur Haltestelle Bahnhof Linden/Fischerhof fuhr. Dort stieg die 28-Jährige aus, ging nach Hause und berichtete ihrem Lebenspartner von dem Vorfall.

Das Pärchen entschied sich, zur Polizei zu fahren, um den Vorfall anzuzeigen. Auf dem Weg dorthin erkannte die 28-Jährige den Täter an der Haltestelle „Bleekestraße“ wieder. Sofort alarmierten sie und ihr Freund die Polizei, die den Exhibitionisten wenig später an der Stadtbahn-Haltestelle festnehmen konnte.

Nach NP-Informationen ist der 40-Jährige strafrechtlich kein Unbekannter. Er soll bereits wegen eines Sexualdelikts in Erscheinung getreten sein.

Von Britta Mahrholz