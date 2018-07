Hannover

Die Polizeibeamten haben am Montag und am Dienstag zwei mehrstündige Geschwindigkeitsmessungen in der Baustelle zwischen den Anschlussstellen Lehrte-Ost und Lehrte durchgeführt. In knapp sieben Stunden stellten sie 645 Fahrzeuge fest, die gegen das mit 60 Stundenkilometer vorgegebene Tempolimit verstießen. 41 Fahrer waren mindestens 41 Stundenkilometer zu schnell und müssen nun mit einem Fahrverbot rechnen - zehn von ihnen fuhren dabei mit mehr als 111 Stundenkilometer in die Messung.

Ein ähnliches Bild zeigte sich bei kombinierten Geschwindigkeits- Abstandskontrollen am Freitag und Donnerstag auf der A2 in Fahrtrichichtung Berlin an der Anschlussstelle Bad Eilsen - auch hier galt Tempo 60. Hier verzeichneten die Einsatzkräfte allein am 13. Juli 19 Lkw und 49 Pkw, die die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit deutlich überschritten. Die Abstandsmessung brachte 13 Unterschreitungen des Sicherheitsabstandes von Lkw und von einem Pkw zu Tage. Außerdem bemerkten die Beamten fünf Autofahrer, die den gesperrten Fahrstreifen befuhren.

Die Kontrolle vom Donnerstag muss noch ausgewertet werden, es zeichnet sich aber eine deutlich höhere Zahl an registrierten Verstößen ab.