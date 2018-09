Hannover

Zwei Sekunden mal eben aufs Handy schauen – das reicht schon für den Auffahrunfall oder die gestreifte Leitplanke. Wer während der Fahrt telefoniert oder Nachrichten schreibt, gefährdet sich selbst und andere. Deswegen fand gestern der bundesweite Aktionstag „sicher.mobil. leben“ statt. Passend dazu kontrollierte die Polizei in Hannover verstärkt Handynutzung am Steuer.

Die Stöckener Straße zur Mittagszeit: Ein Polizist in Warnweste steht halb verdeckt hinter einer großen Hecke, in der Hand die Kelle. Sein Kollege steht einige Meter weiter vorne – natürlich in zivil. Per Funk gibt er durch: „Schwarzer BMW.“ Dann folgt das Kennzeichen. Der Beamte mit der Kelle winkt den Verdächtigen raus. Sein Kollege hat gesehen, wie er während der Fahrt telefonierte. Doch der Beschuldigte will davon erst einmal nichts wissen: „Ich habe nicht telefoniert, ich habe nur nachgedacht“, sagt er grinsend. Dazu kommt, dass die Windschutzscheibe des BMW gesplittert ist: „Das ist gestern bei einem Unfall passiert“, sagt der Mann. Ein herumfliegendes Baustellenabsperrelement soll es gewesen sein. Die Polizeibeamtin weist ihn darauf hin, dass er die Scheibe innerhalb von einer Woche reparieren muss – und den Wagen dann vorführen oder die Rechnung vorlegen muss. Das Telefonieren will der Mann allerdings auch nach längerer Bedenkzeit nicht zugeben: „Es geht mir nicht ums Geld, sondern um die Punkte – ich habe schon sechs.“ Nun bekommt der Mann Post und darf erstmal weiterfahren.

Ein anderer Fahrer wird in einem VW-Transporter herausgewinkt. „Wir haben gesehen, dass Sie etwas in der Hand halten“, sagt ihm der Beamte, als der Wagen auf einem Parkplatz zum Stehen kommt. Doch auf einmal kommen Zweifel darüber auf, dass es sich dabei womöglich gar nicht um ein Handy gehandelt haben könnte: „Jetzt sehe ich, dass Sie da ein Brötchen haben.“ Das wäre im Rahmen des Erlaubten. Nach kurzer Rücksprache mit seinem Kollegen in zivil gibt der Beamte Entwarnung: Der Mann darf weiterfahren.

In der ganzen Stadt fanden gestern Kontrollen statt. Allein die Polizeiinspektion West kontrollierte über den Tag verteilt an vier Standorten in Stöcken, Ricklingen und Linden.

Von Janik Marx