Polizei findet Leiche im Mittellandkanal

Mit Sonarboot

Ermittler der Polizei haben gestern Nachmittag in Höhe des Yachthafens (List) im Mittellandkanal mit einem Sonarboot eine männliche Leiche entdeckt.

Hannover. Der Tote konnte bislang nicht identifiziert werden. Nach Polizeiangaben bestehe die Möglichkeit, dass es sich um den seit kurz vor Weihnachten vermissten Janusz R. handelt. Er war nach einer Weihnachtsfeier im angetrunkenen Zustand an der Stadtbahnhaltestelle Vahrenheider Markt aus der Bahn gestiegen und verschwunden. Die Ermittlungen dauern an. Eine genaue Untersuchung des Leichnams soll am heutigen Freitag folgen.

Von Cecelia Spohn