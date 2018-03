Polizei fasst mutmaßlichen Garbsener Messerstecher

Kriminalität

Die Polizei hat heute Vormittag einen 23 Jahre alten Mann in Garbsen festgenommen. Er steht im Verdacht, am Sonnabend einen 33-Jährigen niedergestochen zu haben. Sein Komplize ist weiterhin flüchtig.

Garbsen. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte sich der 33-Jährige am Stadtbahnendpunkt aufgehalten, als die beiden Unbekannten sich ihm näherten und unvermittelt auf den Mann einschlugen- und stachen. Hierdurch erlitt dieser mehrere Stich- bzw. Schnittverletzungen am Oberkörper und im Gesicht.

Umfangreiche Ermittlungen brachten die Experten des Zentralen Kriminaldienstes Hannover auf die Spur des 23 Jahre alten Tatverdächtigen. Ein Richter erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hannover einen Haftbefehl gegen ihn.

Die Einsatzkräfte nahmen ihn heute Vormittag in seiner Wohnung in Garbsen fest. Die Ermittlungen zu seinem Komplizen dauern an.