Mann überfällt 60-Jährigen und schubst ihn auf Gleise

Hannover

An der Haltestelle Bothmerstraße bedrohte ein 47-Jähriger am Sonntag einen 60-Jährigen mit einer Pistole. Er schubste sein Opfer auf die Gleise, floh und wurde anschließend festgenommen.

Hannover. Er gab vor, nur Geld wechseln zu wollen. Dann plötzlich zog er eine Waffe und schubste einen Mann (60) auf die Gleise. So geschehen in der Nacht zu Sonntag gegen 0.50 Uhr an der Haltestelle Bothmerstraße. Der Angreifer flüchtete anschließend mit dem Portemonnaie des Opfers. Da der 60-Jährige sich beim Sturz auf die Gleise nur leicht verletzte, konnte er direkt die Polizei alarmieren.

Die Beamten hatten schnell Erfolg: Sie fassten den mutmaßlichen Täter (47) kurze Zeit später. Die Waffe fanden sie im Gleisbett, sie entpuppte sich als Soft-air-Pistole. Gegen den Verdächtigen wird nun wegen schwerer räuberischer Erpressung und Körperverletzung ermittelt.

Von tg