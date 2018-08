Hannover

Nach wie vor wird auf der A2 rund um Hannover zu schnell gefahren: Bei Tempokontrollen an mehreren Tagen hat die Polizei in der vergangenen Woche mehr als 600 Verstöße registriert, einige Autofahrer seien sogar so schnell unterwegs gewesen, dass sie mit einem Fahrverbot rechnen müssten, so die Polizei. Sie fuhren über 40 Stundenkilometer über dem zulässigen Tempolimit. Der Schwerpunkt der Kontrollen hatte diesmal zwischen den Anschlussstellen Hannover-Herrenhausen und -Bothfeld in Richtung Berlin gelegen – dort ist das Tempo aktuell auf 60 km/h begrenzt.

Insgesamt blitzte die Polizei 470 Autos und fünf Lkws wegen zu hoher Geschwindigkeit. 26 Autos hatten die zulässige Höchstgeschwindigkeit um mehr als 40 km/h überschritten. Negativer Höhepunkt: Ein Porschefahrer raste durch die Tempo-60-Zone mit 160 Stundenkilometern. Aber auch den vorgeschriebenen Mindestabstand zum vorausfahrenden Fahrzeug haben laut Polizei einige Autofahrer nicht eingehalten –exakt 46 Pkw-Fahrer und 39 Lastwagen. Auch Verstöße gegen das Überholverbot kamen bei den Kontrollen ans Tageslicht. Insgesamt seien es 38 gewesen, davon alleine 31 verursacht von Lkw-Fahrern, so die Polizei weiter.

Und: 14 Auto- und ein Lkw-Fahrer hatten während der Fahrt auf der Autobahn am Handy telefoniert. Die Polizei kündigte an, weiter auf den Streckenabschnitten der A2 in der Region Hannover zu kontrollieren.

Von Andreas Voigt