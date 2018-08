Hannover

Dass die A2 besonders unfallträchtig ist, mag mehrere Gründe haben, Selbstüberschätzung, Rowdytum und ein unzureichend ausgeprägtes Unrechtsbewusstsein der Verkehrsteilnehmer gehören sicherlich dazu.

1400 Verkehrssünder erwischte die Polizei nur allein in der vergangenen Woche auf der A2 im Bereich Hannover, in der Vorwoche waren es 1300.

Mehrstündige Geschwindigkeitsmessungen gab es zwischen den Anschlussstellen (AS) Langenhagen und dem Parkplatz Godshorn sowie der AS Bothfeld und dem Autobahndreieck Hannover-West.

Von den 1400 Fällen waren 989 Fahrer zu schnell unterwegs, die saßen vor allem in ihren Pkw (907) am Steuer. 24 Fahrer waren übrigens mindestens 41 Kilometer/Stunde zu schnell und dürfen jetzt ihren Führerschein abgeben. Drei hatten sogar das mit 60 km/h vorgegebene Tempolimit mit mehr als 121 Km/h durchfahren. 233 hielten den Sicherheitsabstand nicht ein – das waren vor allem Lkw-Fahrer. 98 fuhren zu dicht auf und 118 (davon 109 Trucker) hielten sich nicht an die Überholverbote. Hände weg vom Handy am Steuer: 16 Lastwagenfahrer und 15 Pkw-Fahrer wurden dabei ertappt, dass sie ihr Telefon während der Fahrt nutzten. Drei Fahrer hatten Drogen bei sich und/oder keinen Führerschein, insgesamt 42 weitere Ordnungswidrigkeitsanzeigen gab es für Verstöße gegen Lenk- und Ruhezeiten, nicht angeschnallten Fahrens, rechtswidrigem Rechtsüberholen und dem Fahren unter Drogeneinflusses.

Offensichtlich lernen die Fahrer es nicht. Allein in diesem Jahr gab es auf der A2 im Zuständigkeitsbereich der Polizei Hannover (das ist die Ost-West-Strecke von Bad Eilsen bis Hämelerwald) bereits elf Verkehrstote. Die A2 gilt als eine der gefährlichsten Autobahnen der Bundesrepublik.

Von Petra Rückerl