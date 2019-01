Hannover

Er bot Anfang 2018 im Internet hochwertige elektronische Waren wie den Thermomix und Kameras an, ließ sich die Summen zwischen 650 bis 1425 Euro dafür auf sein Konto überweisen, hob das Geld auch ab – aber verschickte keine Waren. Mindestens 20 solcher Fälle wegen Warenbetrugs ermittelte die Polizei Langenhagen, suchte den mutmaßlichen Betrüger dann auch per Öffentlichkeitsfahndung.

Nun der Erfolg: Zwei Hinweise gingen bei den Beamten ein, die den Verdacht gegen einen 26-jähriger Hannoveraner begründen. Demnach hatte der junge Mann offenbar Ende Februar 2018 in Geldinstituten in Langenhagen sowie Hannover Abhebungen von dem bei den Taten angegebenen Konto getätigt.

Am Donnerstag wurde auf richterlichen Beschluss seine Wohnung in Linden-Mitte durchsucht. Dabei haben die Polizisten Kleidung sichergestellt, die er womöglich beim Abheben getragen hat. Die Ermittlungen zu weiteren Mittätern dauern an.

Von rue