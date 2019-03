Hannover

Mit einer Straffung ihrer Strukturen will die Polizei in Hannover Hunderte von Beamten zusätzlich auf die Straße bringen und das Sicherheitsempfinden der Bevölkerung erhöhen. Vor allem im Zentrum der Landeshauptstadt solle mehr Präsenz gezeigt werden, kündigten Landespolizeipräsident Axel Brockmann und Hannovers Polizeipräsident Volker Kluwe am Dienstag an. Gearbeitet werde an einem Sicherheitskonzept, dass gemeinsame Streifen mit der Bundespolizei und den Sicherheitsdiensten der Stadt und der Verkehrsbetriebe vorsieht. „Wir werden insgesamt in der Region Hannover präsenter sein an den Brennpunkten“, sagte Kluwe.

Die Umsetzung beginnt in diesem Jahr

Als einzige Großstadt in Niedersachsen verfügt Hannover im Stadtgebiet bisher noch über vier Polizeiinspektionen mit jeweiligen Leitungs- und Expertenaufgaben. Führung und Fachwissen sollen künftig in einer Inspektion gebündelt werden, die um eine neue Inspektion mit 150 Beamten für besondere Aufgaben ergänzt wird. Auch mit diesen Kräften will die Polizei künftig effizienter an Brennpunkten und bei besonderen Lagen präsent sein. Die Polizei in Hannover solle auch ansprechbarer werden, sagte Kluwe. Die Umsetzung des Konzepts soll in diesem Jahr beginnen. Es werden keine Stellen gestrichen oder Wachen geschlossen.

Kluwe sagte, eine Bürgerbefragung der Stadt Hannover habe ergeben, dass die Bevölkerung sich eine erhöhte Polizeipräsenz für ein besseres Sicherheitsgefühl wünscht. Bereits im November hatte die Stadt angekündigt, ihren neu geschaffenen städtischen Ordnungsdienst auf 50 Mitarbeiter aufzustocken.

Von dpa