Polizei beendet Massenschlägerei im Flughafen

Die Polizei hat am Montagnachmittag eine Massenschlägerei am Langenhagener Flughafen beendet. Offenbar gerieten Kurden und Türken bei der Auseinandersetzung aneinander.

Hannover. Auf dem Flughafen in Langenhagen hat es gegen 16.30 Uhr eine Massenschlägerei gegeben. Offenbar waren knapp hundert Personen in die Auseinandersetzung verwickelt. Die Polizei hat die Lage am Terminal B jedoch inzwischen unter Kontrolle, vermeldete sie über den Kurznachrichtendienst Twitter. Sie war mit einem Großaufgebot vor Ort. Ernsthaft zu Schaden kam nach ersten Erkenntnissen der Polizei niemand.

An der Masenschlägerei sollen Türken und Kurden beteiligt gewesen sein. Nach ersten Erkenntnissen haben die Kurden am Flughafen vor dem Check-In-Schalter der Türkish-Airlines gegen das Vorgehen der Türkei in Syrien demonstriert haben und waren dann auf Türkei-Reisende getroffen. Beide Gruppen prügelten aufeinander ein. Die Polizei setzte Reizgas ein, um die Gruppen zu trennen.

Weitere Informationen liegen noch nicht vor.

Am Klagesmarkt war für die Zeit zwischen 16 und 18 Uhr eine Demonstration von Kurden angemeldet. Vermutlich wollten die Kurden anschließend weiter in die Innenstadt.

Die Türkei hatte am Samstag mit Luftschlägen eine groß angelegte Offensive gegen kurdische Truppen im Nordwesten Syriens begonnen. Die „Operation Olivenzweig“ zielt auf die mit den USA verbündeten kurdischen Volksschutzeinheiten (YPG). Dabei setzen die türkischen Streitkräfte offensichtlich auch deutsche Kampfpanzer ein.

