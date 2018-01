Polizei Lehrte fahndet nach vermisster 84-Jähriger

Zeugen gesucht

Die Beamten suchen Zeugen. Zuletzt war die Frau in ihrer Wohnung in Ahlten gesehen worden. Ein Spürhund verfolgte ihre Spur bis zur nächsten Haltestelle.

Hannover - . Die Polizei Lehrte bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche nach einer vermissten älteren Frau aus Ahlten. Bisherigen Ermittlungen zufolge hatte eine 56-jährige Mitarbeiterin eines Pflegedienstes die Seniorin letztmalig am Mittwochabend, gegen 23:00 Uhr, in ihrem Zimmer gesehen. Gegen 04:30 Uhr am Donnerstagmorgen stellte sie fest, dass die leicht vergessliche und dadurch möglicherweise orientierungslose 84-Jährige das Zimmer verlassen hatte und nicht mehr aufzufinden war. Die Pflegerin alarmierte daraufhin die Polizei.

Umfangreiche Ermittlungen und Suchmaßnahmen, bei denen auch ein Personenspürhund eingesetzt wurde, verliefen bislang erfolglos. Die Ermittler schließen nicht aus, dass die Seniorin an der Haltestelle Ahlten/Edelerstraße - hierhin hatte sie der Hund geführt - in einen Bus gestiegen ist.

Hier der vollständige Link der Polizei:

http://www.lka.polizei-nds.de/fahndung/fahndung_social_networks/lehrte-fahndung-nach-vermisster-84-jaehriger-112713.html

Die 84-Jährige ist zirka 1,60 Meter groß. Sie ist vermutlich mit einer grauen Jogginghose sowie einer braunen Steppjacke bekleidet. Die Seniorin trägt aktuellen Erkenntnissen zufolge eine lilafarbene Strickmütze und hat einen schwarzen Rucksack dabei.

Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Lehrte unter der Telefonnummer 05132 827-115 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Von ots