Kriminalität

Die Polizei Hannover hat folgende Meldung herausgegeben:

Hannover. Offenbar sind in den letzten Tagen vermehrt vermeintlich wahre Mitteilungen mit Polizeibezug aufgetaucht, deren Inhalt weder stimmt noch von der Polizei stammt. Die Polizei Hannover rät dazu, sich entweder bei seriösen Anbietern zu informieren oder auf verifizierten Portalen zu vergewissern.

Im Internet sowie insbesondere in sozialen Netzwerken kursieren vermehrt Meldungen zu unterschiedlichsten Themen (unter anderem zu angeblich aggressiv auftretenden Clowns), die suggerieren, von offizieller Stelle zu stammen und echt zu sein. Hierzu nutzen Internetuser beispielsweise entsprechende Homepages, die es ihnen ermöglichen, ausgedachte Texte - sogenannte Fake-Meldungen - in vorbereitete Felder einzugeben. Anschließend werden diese, gegebenenfalls versehen mit einem Bild, in förmlichem und somit vermeintlich offiziellem Rahmen zur Weitergabe zur Verfügung gestellt.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei Hannover davor, sämtlichen, speziell im Social Media-Bereich veröffentlichten Berichten uneingeschränkt Glauben zu schenken und rät, sich bei authentifizierten Portalen zu informieren.

ots