Polizei Hannover sucht mit Foto Betrügerin

Kriminalität

Die Polizei sucht eine Frau, die mit einer gestohlenen EC-Karte 38 000 Euro abgehoben haben soll.

Hannover. Eine 47-Jährige hatte am Dienstag bemerkt, dass ihr aus dem Portemonnaie die EC-Karte und ihr Personalausweis gestohlen wurden. Sie hatte die Geldbörse an ihrem Arbeitsplatz in einem Bürogebäude am HDI-Platz in Lahe liegen lassen. Am selben Tag ließ sich die mutmaßliche Diebin an zwei Bankschaltern in Mitte und der Südstadt damit Geld auszahlen – insgesamt 38 000 Euro.

Die Polizei sucht nun mit Fotos aus den Überwachungskameras der Banken nach der Betrügerin. Sie ist etwa 25 bis 35 Jahre alt, trug weiße Turnschuhe, dunkle Hose und Shirt sowei eine dunkle Sommerjacke. Bei der Abhebung hatte sie eine schwarze Brille auf und rot gefärbte Haare zu einem Dutt gebunden.

Hinweise nimmt die Polizei entgegen: 0511 / 109 5555