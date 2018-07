Meine Stadt Hannover - Podbi: Mieter wehrt sich gegen Sanierung Als sich der neue Besitzer des Altbaus an der Podbi vorstellte, brachte er gleich einen Mietaufhebungsvertrag mit. Marc W. weigerte sich zu unterschreiben – und lebt nun ohne Haustür und Warmwasser.

KÄMPFT UM SEINE RECHTE: Marc W. telefoniert in einer leerstehenden Wohnung. Er lebt in einem Altbau nahe dem Lister Platz an der Podbielskistraße (kleines Bild). Quelle: Foto: Behrens