Hannover

Die Abgeordneten im Ausschuss für Kultur und Wissenschaft wollen am Montag (13.30 Uhr) wissen, ob die niedersächsische Landesregierung weiterhin das marode Schloss Marienburg übernehmen will. Ursprünglich sollte eine Tochter der Klosterkammer den neugotischen Bau für einen Euro kaufen, doch der Deal mit Ernst August von Hannover junior liegt seit dem Einspruch des Seniors auf Eis. Schon seit Wochen prüfen Juristen für die Landesregierung ein 32-seitiges Schreiben der Anwälte des 65-jährigen Welfenoberhauptes an Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD). Darin widerruft Ernst August von Hannover senior die Schenkung der Marienburg an seinen ältesten Sohn „wegen groben Undanks“.

Kulturminister Björn Thümler ( CDU) soll im Landtagsausschuss über den aktuellen Sachstand informieren und erläutern, welche Lösung jetzt anvisiert wird. Die FDP-Fraktion hatte die Unterrichtung beantragt. Genauso wie die ebenfalls oppositionellen Grünen hatten die Liberalen den ohne Beteiligung des Landtags ausgehandelten Deal schon in der Vergangenheit scharf kritisiert. dpa