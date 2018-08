Hannover

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben, sagt man. Das trifft aber nicht zu auf die Flüchtlingsunterkunft am Kneippweg (Ricklingen). Nach Ärger mit Anwohnern, langer Verzögerung und reduzierten Plätzen schlägt die Verwaltung in vertraulicher Drucksache jetzt vor, auf den Standort zu verzichten. Allerdings müsste sie im schlimmsten Fall 1,65 Millionen Euro zahlen.

Der Verwaltungsausschuss hatte schon 2015 der Errichtung einer Modulanlage mit 100 Plätzen auf dem Parkplatz nahe dem Ricklinger Bad zugestimmt. Befristet für drei Jahre sollten die Menschen dort wohnen. Nach öffentlicher Ausschreibung ging der Zuschlag im Juni 2016 an den wirtschaftlichsten Bieter. Und fortan gab es Ärger.

Die Anwohner sammelten 300 Unterschriften. Weil dann die Flüchtlingszahlen zurückgingen, bat die Stadt um Überarbeitung der Pläne. Die Plätze wurden um ein Viertel reduziert – der Generalunternehmer zog andere Arbeiten vor und teilte mit, ein Baubeginn in 2017 sei nicht mehr möglich.

Inzwischen steigen die Flüchtlingszahlen wieder. Jede Woche muss die Stadt laut festgelegter Quote 40 Menschen unterbringen. Da sei es fortan angebracht, so die Drucksache, „keine neuen Modulbauten mit kurzen Standzeiten, sondern feste Gebäude mit langfristiger Perspektive zu errichten“.

337 000 Euro hat die Verwaltung bisher für das Projekt (Gesamtkosten 6,65 Millionen Euro) gezahlt. Über Ansprüche auf Erstattung für Investitionen und entgangenen Gewinn muss sie verhandeln. Die Prüfung, ob das wirklich 1,65 Millionen Euro ausmachen könne, sei noch nicht abgeschlossen.

Die Entscheidung, wo jetzt feste Gebäude für Flüchtlinge zu realisieren sind, steht aus. Hanova-Geschäftsführer Karsten Klaus kann sich eine Erweiterung an der Jordanstraße (Südstadt) vorstellen. Die Hanova, die im Auftrag der Stadt 14 Flüchtlingsunterkünfte gebaut hat, hatte nie ausschließlich mit Modulen geplant. Sie baut in der Regel öffentlich geförderten Wohnraum, der zehn Jahre von Flüchtlingen genutzt wird.

Derzeit untergebracht sind in der Stadt 4191 Menschen aus Kriegs- und Krisengebieten, unter anderem in 19 Modulbauten. Aus der aktuellen Quote des Landes seien noch 145 aufzunehmen, so Stadtsprecherin Michaela Steigerwald. Und zum 1. Oktober werde das ehemalige Maritim-Grandhotel am Friedrichswall als Notunterkunft aufgegeben.

Von Vera König