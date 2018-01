Pkw in Laatzen brennt lichterloh

Der Renault Kangoo in Flammen © Senft

Blaulicht

Sonntagabend musste die Feuerwehr nach Alt Laatzen ausrücken

Laatzen. Sonntagabend gegen 21 Uhr ist ein Pkw in Alt Laatzen ausgebrannt. Als die Feuerwehr eintraf, stand der Renault Kangoo bereits komplett in Flammen, die Scheiben waren bereits zerplatzt – genau so die vorderen Reifen. Vor allem im Bereich des Motors wütete das Feuer sehr heftig.

Die Einsatzkräfte löschten den lichterlohen Brand mit einem Schaumteppich. Der Wagen stand an einer Hofeinfahrt. Die Besitzer hatten von dem brennenden Fahrzeug zuerst nichts mitbekommen, da sie nicht direkt neben der Einfahrt wohnen. Verletzte gab es nicht. Die Polizei ermittelt momentan wegen der Brandursache.

Von hee