Meine Stadt Unglück in Hannover - Pizzeria-Brand: Wasserschaden ist Ursache Die Ursache eines Brandes in einer Pizzeria in Hannover-Limmer ist geklärt. Erstaunlich: Es hängt mit einem Wasserschaden zusammen.

LECKER: So schön kann Pizza sein – doch nach einem Brand in einer Pizzeria in Hannover bleibt dort der Offen erstmal kalt. Quelle: Foto: obs