HANNOVER

Roland W. (58) spricht undeutlich. Die Worte dringen mehr in ihn hinein als in den Gerichtssaal 001. „Habe ich gemacht, habe ich zugegeben", sagt er kurz zu Richterin Renata Bürgel. Kein Wunder, dass er nicht viele Worte verliert. Denn seine Verbrechen sind an Ekligkeit kaum zu überbieten. Der Angeklagte hat sich als Pfleger an drei geistig und körperlich schwerstbehinderten Frauen vergangen. Unter den 14 angeklagten Fällen im Landgericht sind auch zwei Vergewaltigungen.

Die Gewalttaten hat der Angeklagte gefilmt. Laut Anklage haben sich die Taten von 2011 bis 2018 im Pflegeheim der Diakonie Himmelsthür in Hannover zugetragen.

In einfachen Worten schildert Roland W. seinen Werdegang. 1986 sei er als Krankenpfleger-Helfer ausgebildet worden. Ein Jahr später begann sein Job bei der Diakonie. 2011 kam er dann die Außenstelle nach Hannover. Er hatte er nur wenige, sehr kurze Beziehungen zu Frauen. 2008 änderte sich das. Roland W. verliebte sich in eine Kollegin. Doch die Beziehung sei sehr schlecht gewesen. Mit Tränen in den Augen schildert der Angeklagte wie er Opfer häuslicher Gewalt wurde und trotzdem seine Freundin liebte. „Ich dachte, dass sich das mit der Gewalt und den Beleidigungen geben würde", erzählt er.

Doch 2013 beendete seine Freundin die Beziehung. Nach der Trennung sei er in eine Depression verfallen, habe nur noch gearbeitet, sagt der Angeklagte. Und darin liegt einer der Widersprüche zwischen der Darstellung des Mannes und der Anklage. Er behauptet die Taten hätten erst 2016 begonnen. Doch die Videos und Bilder der Taten sind datiert und beginnen nun mal im Jahr 2011. Ein weiterer Widerspruch: Die Übergriffe hätten sich immer beim Waschen der Opfer ergeben. Laut Anklage sind manche Taten aber mitten in der Nacht passiert. Die Bilder und Videos hätten ihn auch nicht über die Maße erregt. Warum hat er sie dann gemacht?

Für die ungeheuerlichen Taten hat der Angeklagte bis heute keinen Zugang. „Mir ist dann in den Koppe gekommen, mal was aufzunehmen." Auf Nachfrage von Richterin Renata Bürgel meint Roland W. über sein erstes Opfer: „Vielleicht habe ich gedacht, dass sie es nicht merkt." Zwei seiner Opfer saßen im Rollstuhl und konnten nicht sprechen.

Richterin Bürgel setzte das Verfahren am Dienstag aus. „Es liegt auf der Hand, dass wir einen psychiatrischen Sachverständigen brauchen." Sie nennt die hohe Arbeitsbelastung und die unglückliche Beziehung des Angeklagten als Gründe.

