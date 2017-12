Hannover: Person von Stadtbahn erfasst

Herrenhäuser Gärten

In der Nähe der Herrenhäuser Gärten hat sich am Dienstag ein schwerer Unfall ereignet: Eine Person wurde von einer Stadtbahn erfasst und ist schwer verletzt worden.

Hannover. In der Nähe der Haltestelle Herrenhäuser Gärten hat sich am Dienstagabend ein schwerer Unfall mit einer Stadtbahn ereignet. Nach ersten Informationen soll eine Person bei der Querungshilfe am Burgweg gegen 17.40 Uhr von einer stadtauswärtsfahrenden Stadtbahn der Linie 4 erfasst worden sein. Die Person hat schwere Kopfverletzungen erlitten, soll aber ansprechbar gewesen sein.

Erst vor rund drei Wochen war an der Appelstraße, nur eine Station weiter, ein 83-jähriger Senior gestorben, als er eine herannahende Stadtbahn übersehen hatte. Die üstra hat einen Schienenersatzverkehr zwischen Stöckener Friedhof und Königsworther Platz eingerichtet. Betroffen sind die Linien 4 und 5.

