Hannover

Ein Hingucker wäre das Projekt in jedem Fall geworden: sechs Geschosse, bunte Fassade. Die Wohnungsgenossenschaft Gartenheim mag es gerne anders. Mit ihrem Vorhaben an der Pelikanstraße (List) ist sie aber erst einmal gescheitert. Die Ampel verweigerte am Mittwoch im Bauausschuss die notwendige Änderung des Bebauungsplans.

„Ein ungeheures Monstrum“ sieht Grünen-Bauexpertin Elisabeth Clausen-Muradian in dem Entwurf. „Wildwuchs“ und „städtebaulich fragwürdig“ sei das, kritisierte sie.

FDP-Mann Wilfried Engelke wies darauf hin, dass die Firma Gundlach kurz zuvor in der Nähe ebenfalls mit einem Bau gescheitert sei, der höher als die Umgebung werden sollte. Damals hatte es Anwohnerproteste gegen den Bau eines Hochhauses gegeben. „Ich lehne das ab“, sagte Engelke über die Gartenheim-Pläne. Sie passten nicht „in die gewachsene Wohnsiedlung“, findet er.

Lars Kelich, baupolitischer Sprecher der SPD, warf Gartenheim vor, „da einen Riesenklotz hinknallen“ zu wollen. „Wir sind auch ein Stück weit Wächter über Stadtgestaltung“, sagte er.

„Das sieht man auch“, konterte CDU-Mann Joachim Albrecht und spielte damit auf die „Schießschartenarchitektur“ an, für die seine Partei vor allem Stadtbaurat Uwe Bodemann immer wieder kritisierte.

Die CDU hält die Verhinderung des Bauprojektes nicht nur deshalb für ungeheuerlich, weil dadurch 18 dringend benötigte Wohnungen nicht entstehen. Sondern auch, weil Gartenheim auf eigenem Gelände baut. Auch die angrenzenden Wohnhäuser gehören der Genossenschaft. CDU-Ratsherr Albrecht geht davon aus, dass das Vorhaben mit den dort wohnenden Mitgliedern abgestimmt wurde.

Ist die Verweigerung der Zustimmung zu dem Projekt eine Retourkutsche? Gartenheim-Chef Günter Haese war in der Vergangenheit mehrfach als scharfer Kritiker der Bauverwaltung aufgefallen. Die gab sich auch sichtlich wenig Mühe, das Vorhaben zu verteidigen. Das sei eben „so beantragt worden“, erklärte Stadtbaurat Uwe Bodemann knapp.

Von C. Bohnenkamp