Hannover

In den vergangenen Jahren sei das Limmerstraßenfest immer mehr zu einer großen Party geworden. Dabei war der Ursprungsgedanke der Veranstalter, den Einzelhandel zu stärken. Dieser sei in den Hintergrund geraten. „Der Charakter des Limmerstraßenfests soll sich ändern, um das zu planen, nehmen wir uns jetzt ein Jahr Pause“, sagt Baxmann. Im Vordergrund sollen wieder die Einzelhändler stehen, ihre Bekanntheit gesteigert werden.

Bereits 2017 wackelte das Fest. „Es war immer eine Frage der Finanzierung“, so der Mit-Organisator. Doch es klappte. Nun ist allerdings auch noch der Dienstleister hinter der Organisation abgesprungen. Die Eventagentur Linden Outdoor war bisher auch mit dem Scillablütenfest „Blaues Wunder“ beauftragt. Dieses konnten die Akteure in diesem Jahr noch wuppen, anders das Limmerstraßenfest. Größe und Bedingungen führen nun also zu einem Neustart in 2019.