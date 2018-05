Hannover

Da war garantiert für jeden Geschmack etwas im Angebot. Siliva Henck ist gebürtige Slowakin und bietet Biere aus den osteuropäischen Ländern an. „Wir haben ein Whiskey-Bier. Es wird mit Whiskey gebraut, hat aber trotzdem nur 8,5 Prozent.“

Direkt an der Marktkirche werden an der längsten Biertheke Norddeutschlands über 30 Fassbiersorten ausgeschenkt. Das „Dekadents“ aus Estland ist ein Dunkelbier. „Es ist mit echten Vanilleschoten gemacht und schmeckt nach einer Mischung aus dunkler Schokolade, Likör und Konjak. Einfach ein perfektes Kaminbier“, sagt Organisator Michael Solms. Auch ein Highlight ist das „Liquid Sex Robot“: „Das kommt aus Norwegen und schmeckt nach Maracuja und Mango.“

Bei Konstantinus Bordanidis gibt es drei verschiedene Sorten Bier. „Unser Mythos und das Fis Hellas sind sie beliebtesten Biere. Sie schmecken einfach nach Urlaub und Meer, da wollten die Gäste gleich in den Urlaub.“ Ein paar Stände weiter geht es direkt zum „Südafrikaner“ nach Namibia. „Unser 'Tafel' ist ein Lagerbier. Es schmeckt sehr mild und malzig. Es passt perfekt in die Sommermonate und ist eher ein Erfrischungsgetränk“, sagt Dean Yon.

Solms ist zufrieden mit dem diesjährigen Bierfest. „Bereits am Freitag hatten wir einen sehr guten Tag und auch am Samstag war es am Nachmittag schon voll. Das haben wir natürlich auch dem Wetter zu verdanken.“

Cecelia Spohn