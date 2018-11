Hurghada

Ihr schwerer Bootsunfall im Roten Meer ist nun fast sechs Wochen her, doch der Hannoveraner Ingo Blanke und seine Lebensgefährtin Papichaya Nathoen stecken noch immer in der ägyptischen Küstenstadt Hurghada fest. „Ehrlich gesagt, es läuft hier gar nicht gut für uns“, sagt Blanke. Der 45-Jährige wollte zusammen mit seiner Freundin nach Krabi an der Westküste Thailands auswandern und dort nachhaltigen Tourismus anbieten. Doch davon sind die beiden derzeit nicht nur die etwa 5000 Seemeilen (9260 Kilometer) entfernt, sie haben auch noch ganz andere Probleme.

Abzocke statt Reparatur

Nachdem sie im Roten Meer auf ein Riff aufgelaufen waren und ihr teurer Katamaran bei der Rettungsaktion gegen einen Schlepper der ägyptischen Marine schleuderte, ist ihr Boot noch immer schwer beschädigt. „Wir wurden hier an allen Ecken abgezockt“, ärgert sich Blanke. Reparaturkosten waren teurer als besprochen, beauftragte Firmen erschienen einfach nicht. „In dieser Form kann es nicht weitergehen“, sagt Blanke.

Zur Galerie Der Hannoveraner Ingo Blanke und seine Freundin stecken in Hurghada fest.

Für sein neues Leben hat Blanke in seiner Heimat Gestorf alles aufgegeben. Fast seine gesamten Ersparnisse und die seiner Freundin stecken in dem Katamaran „Mango One“, der ein wichtiger Teil ihres Tourismusangebots auf Thailand werden sollte. Die Versicherung zahlt den Schaden nicht, weshalb Blanke um Spenden bat. 5000 Euro sind so zusammen gekommen, etwa 3300 Euro haben sie davon schon ausgeben. „Wirklich viel brauchen wir nicht mehr. Wir haben gute Lösungen erarbeitet, um Geld zu sparen“, sagt Blanke.

Thailand bleibt das Ziel

So sind die beiden aus ihrer Wohnung ausgezogen und wohnen nun in einem kleinen Bungalow am Hafen, für den sie so gut wie keine Miete zahlen. „Wir haben keine Küche, kein Fernsehen, kein warmes Wasser“, beschreibt Blanke die Wohnverhältnisse. Immerhin hätten sie aber einen malerischen Ausblick auf das Rote Meer. Es gebe wahrscheinlich schlimmere Orte, um mit seinem Boot zu stranden. „Das sieht zwar wie Urlaub aus, ist es aber nicht“, sagt Blanke.

Der Blick auf das Rote Meer in Hurghada. Quelle: privat

Derzeit arbeiteten er und seine Freundin täglich auf der „Mango One“. Es ist jedoch schwer, in Ägypten Ersatzteile und Werkzeuge aufzutreiben – allein die sprachlichen Hürden seien dabei ein Problem. „Einige Dinge gibt es hier auch einfach gar nicht“, sagt Blanke. Er überlegt nun, in Ägypten ein Darlehen aufzunehmen, um das Boot zu reparieren und zunächst Katamaran-Touren im Roten Meer anzubieten. „Sowas gibt es hier bislang nicht und solche Touren sind bei Reisenden aber sehr begehrt“, erklärt Blanke. Mit dem verdienten Geld wollen sie dann ihre Schulden bezahlen. Damit das Boot aber für diese Zwecke überhaupt eingesetzt werden darf, müsse es unter ägyptischer Flagge fahren. „Und hier wäre das nächste Problem“, erklärt Blanke. Es sei eine von vielen Ideen, die ihm derzeit in seinem Kopf herumschwirrten.

Einfach abzugeben, kommt für das Paar allerdings nicht in Frage. Der große Auswanderer-Traum lebt weiter. „Thailand ist und bleibt das Ziel“, stellt Blanke klar. Zwischen bis 30 bis 60 Tage segeln sie von Hurghada dorthin. Wann sie dafür endlich aufbrechen können, bleibt weiter unklar. „Wir hoffen, dass wir Anfang Februar dort sind.“

In diesem Bungalow leben Ingo Blanke und seine Freundin. Quelle: privat

Von Sascha Priesemann