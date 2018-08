Hannover.

Passanten hatten den leblosen Körper auf einem Spielplatz an der Gartenstraße entdeckt und die Polizei alarmiert. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod der Frau feststellen. Nachdem zunächst keine konkreten Hinweise auf ein Fremdverschulden vorlagen, ergab die Obduktion, dass die 63-Jährige einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen sein könnte. Die Polizei schließt ein Tötungsdelikt nicht aus, sondern ermittelt gezielt in diese Richtung.

Die Kripo sucht nun mit einem Bild der Verstorbenen nach weiteren Zeugen. Sie war etwa 1,60 Meter groß, von untersetzter Statur und hatte graue, nackenlange Haare. Zuletzt trug sie ein dunkles, ärmelloses Kleid sowie offene Damenschuhe und eine dunkle Handtasche mit sich.

Die Ermittler suchen zudem Zeugen, die die 63-Jährige zwischen Montag, 30. Juli, 18 Uhr und Dienstag, 31. Juli, 11 Uhr, insbesondere in der Gartenstraße, am Hauptbahnhof, am Raschplatz, an der Lister Meile oder am Weißekreuzplatz gesehen haben.

Personen, die Hinweise geben können, sollten sich unter der Rufnummer 0511 / 109 55 55 beim Kriminaldauerdienst Hannover zu melden.

Von Simon Polreich