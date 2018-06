Hannover

Ein 57-Jähriger steht im Verdacht, am Sonnabendmorgen gegen 05:30 Uhr an der Rumannstraße einer 35-Jährige Frau mehrere lebensgefährliche Stichverletzungen zugefügt zu haben. Das Opfer ist kurze Zeit später in einem Krankenhaus verstorben. Die Polizei fahndet aktuell mit Hochdruck nach dem flüchtigen Bülent Icel und bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe.

Der Tatverdächtige

Nach bisherigen Erkenntnissen waren Anwohner auf eine auf dem Gehweg an der Rumannstraße stattfindende körperliche Auseinandersetzung zwischen dem Opfer und dem mutmaßlichen Tatverdächtigen aufmerksam geworden. Sie alarmierten die Polizei. Zeugen fanden die durch mehrere Stiche am Oberkörper lebensgefährlich verletzte 35-Jährige und leisteten zusammen mit eingetroffenen Polizeibeamten erste Hilfe. Nachdem das Opfer in einem Rettungswagen in eine Klinik transportiert worden war, starb sie kurze Zeit später an ihren Verletzungen.

Erste Zeugenvernehmungen und Ermittlungen brachten die Fahnder auf die Spur des 57-jährigen Verdächtigen. Die Kriminalpolizei geht aktuell von Beziehungsstreitigkeiten als Hintergrund für die Tat aus. Sofort eingeleitete, umfangreiche Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang erfolglos.

Aktuellen Erkenntnissen zufolge ist der Mann mit einem schwarzen Kia-Rio mit dem amtlichen Kennzeichen H - BC 1983 unterwegs. Die Ermittler schließen nicht aus, dass er sich eventuell im Bereich Gütersloh (Nordrhein-Westfalen) aufhält. Der türkischstämmige Mann ist zirka 1,75 Meter groß, 80 bis 85 Kilogramm schwer, von kräftiger Gestalt, hat kurze schwarze bis grau melierte Haare und hellbraune Augen. Er ist vermutlich mit einem hellen Oberteil und einer dunklen Hose bekleidet.

Wer Hinweise zu seinem Aufenthaltsort oder zu dem offenbar von ihm genutzten Auto geben kann, setzt sich bitte mit dem Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511/109 55 55 in Verbindung.