Maximilian Oppelt (links) setzt sich gegen Wilfried Lorenz durch und wird CDU-Bundestagskandidat für den Wahlnbereich Hannover-Nord. Foto: König

Wahlen

Oppelt wird CDU-Bundestagskandidat

Platz frei für die Enkelgeneration: Für die CDU tritt in Hannovers Norden im Bundestagswahlkreis 41 Maximilian Oppelt an. Der Rechtsreferendar (30) hat sich am Sonnabend in der Urwahl gegen den Bundestagsabgeordneten Wilfried Lorenz (74) durchgesetzt. Auf ihn entfielen 42 Stimmen.