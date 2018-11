Hannover

Es war ein ganz besonderer Ort, an dem 150 Menschen am Freitagabend ihr Sieben-Gänge-Menü verspeisten. Sie schauten von ihren Plätzen im Lichtfestzelt auf dem Opernplatz direkt auf die bunt beleuchtete Oper. Die Lichter spiegelten sich in ihren Gläsern und Tellern. „Das sieht einfach toll aus, eine super Location“, sagte Dieter Grubert. Der Inhaber des Titus war einer von sieben Spitzenköchen aus Hannover, die in dem Festzelt ein Menü kreierten, das Hannover in dieser Form wahrscheinlich schon lange nicht mehr gesehen hat. „Etwas Vergleichbares hat es zuletzt vor zehn Jahren gegeben“, erinnert sich Grubert.

Da lief auch einigen Menschen auf dem Opernplatz das Wasser im Mund zusammen, als sie sahen, wie im schön geschmückten, von außen einsehbare Festzelt Fjordforelle und Rehrücken serviert wurde. Doch probieren durften sie nicht. Denn die Teilnahme am perfekten Dinner hatte ihren Preis. 250 Euro mussten die Gäste für die sieben Gänge zahlen. Dennoch wurde das Zelt nahezu voll. Die Bestuhlung musste nur etwas reduziert werden. Rund 20 Gäste hätten nach Angaben des Veranstalters noch in das Zelt gepasst.

Spitzenköche auch Sponsoren von „Hannover leuchtet“

Die sieben Spitzenköche, darunter bekannte Namen wie Christoph Elbert (11A) oder Ekkehard Reimann (Reimanns Eck), sind selbst Sponsoren von „Hannover leuchtet“. Sie bekamen nur die Waren bezahlt. In die Küche stellten sie sich ohne Honorar. „Sie ermöglichen damit so ein Fest wie ’Hannover leuchtet’ erst“, sagte Ferdinand Münder, der den Abend für das Lichtfestival organisierte. Als er angefragt hatte, hätten die Köche sofort zugesagt. Das berichtet auch Grubert: „Eine schöne Aktion.“

Ein Team: Die Spitzenköche Christoph Elbert (vonlinks), Rebecca Nonnast, Tony Hohlfeld, Benjamin Gallein, Thomas Wohlfeld, Melanie Meusel, Simon Grass und Dieter Grubert kreierten ein besonderes Menü. Quelle: Wilde

Aber verderben viele Köche nicht bekanntlich den Brei? „Nein“, sagt Münder, „jeder Koch ist für einen Gang verantwortlich.“ Er habe sich bereits weit vor der Veranstaltung zusammen mit den Köchen getroffen. Jeder hatte überlegt, was er anbieten könnte. So tischte Elbert ein handgeschnittenes Bolognese-Ragout vom Fassona-Rind auf. Benjamin Meusel von „Die Insel“ bereitete mit seinem Team ein gebeiztes Rinderfilet mit finnischem Kaviar zu. Newcomer Benjamin Gallein vom „Ole Deele“ aus Großburgwedel gab erst später seine Zusage und sorgte dafür, dass bei dem zunächst als Sechs-Gänge-Menü geplanten Dinner noch ein weiterer hinzukam. „Wir haben einen guten Mix aus alt und jung hier. Jeder hilft dem anderen, wenn dort gerade ein paar Hände fehlen“, sagte Grubert. Er selbst servierte Langostinos mit Gänseleber und Kürbis. Grubert hätte nichts dagegen, wenn an diesem Abend eine alte Tradition neu aufgelebt ist – und die Köche bald wieder am Fuße der beleuchteten Oper zusammenkommen.

Von Sascha Priesemann