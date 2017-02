© Dröse

Gesellschaft

Opernball Hannover: Eine Welt im Dreivierteltakt

Sissi, Schönbrunn und das Prater-Riesenrad – mehr Wien als in diesem Jahr auf dem Opernball in Hannover geht nicht. 2200 Besucher tanzten bis spät in den Nacht. Und Samstag geht es noch mal im Dreivierteltakt weiter.