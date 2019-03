Hannover

Nun ist auch der zweite Messerstecher vom Opernplatz in Haft: Nachdem die Polizei am Freitag einen 17-jährigen Iraner festgenommen hatte, stellte sich nun der zweite Gesuchte bei der Polizei. Bei ihm handelt es sich um einen 21-jährigen Afghanen. Das Duo steht im Verdacht, bei einer Auseinandersetzung am Abend des 22. Februar vier Männer mit einem Messer angegriffen und einen Afghanen (18) tödlich verletzt zu haben.

Wie die Polizei erst am Montag mitteilte, hatte sich der 21-jährige Tatverdächtige am vergangenen Sonnabend gegen 17 Uhr selbstständig beim Polizeikommissariat in Bad Fallingbostel gestellt. Der Mann, der bereits von der Kripo vernommen wurde, ist am Sonntag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hannover einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete Untersuchungshaft an.

Von Britta Mahrholz