Hannover

Überraschung: Rockstar Sting („Englishman in New York“, „Desert Rose“) kommt nach Hannover. Der ehemalige „The Police“-Sänger plant ein Open-Air auf der Expo Plaza. Termin: Donnerstag, 6. Juni, 20 Uhr. Der Presale für Fanclub-Mitglieder beginnt am Freitag, 8. Februar, 10 Uhr. Der reguläre Kartenvorverkauf beginnt um Samstag, 9. Februar, 10 Uhr. Tickets kosten 75,95 Euro.

Sting war zuletzt 2004 in Hannover zu Gast. Seine Tour in diesem Jahr trägt den Titel „My Songs“, es gibt ein Best-Of seiner Karriere. Das letzte Studioalbum veröffentlichte er zusammen mit Rap-Künstler Shaggy: Die Reggea-Pop-Platte „44/876“ erschien vor ungefähr einem Jahr.

Mehr in Kürze.

Von Fabian Mast