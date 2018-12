Hannover

Ein Online-Riese entdeckt immer mehr das ganz bodenständige Offline-Geschäft für sich. Allerdings geht die geplante Eröffnung eines Zalando-Outletstores in der City Hannovers nicht ganz unproblematisch über die Bühne. Insbesondere bei der Kommunikation lief offenbar einiges nicht glatt.

In der vergangenen Woche verschickte der Online-Versandhändler die Pläne für mehrere neue Standorte in Deutschland – inklusive der Adressen. Filialen sollen in Münster, Stuttgart, Mannheim, Ulm und Konstanz entstehen. Und eben in der Großen Packhofstraße 4-8, wo bislang die Modelabels S. Oliver, Jack & Jones und Vero Moda ihre Geschäfte betreiben. Das Problem: Die offizielle Zalando-Mitteilung erwischte die Konkurrenten kalt.

So teilten Jack & Jones und Vero Moda (gehören beide zum dänischen Konzern Bestseller) mit, dass der Mietvertrag erst vor einem Jahr und über das Jahr 2019 hinaus verlängert worden sei. Zalando blockte Nachfragen daraufhin ab. Sprecherin Julia Zweigle reagierte auf NP-Anfrage so: „Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir das nicht kommentieren können, da es sich um Vertragsinterna und andere Unternehmen handelt.“ Auch der Vermieter, die Aachener Grund, wollte den Vorgang nicht kommentieren.

Und bei S. Oliver hieß es erst, dass dem Unternehmen „keine Informationen“ dazu vorliegen würden, dass Zalando die Räumlichkeiten an der Großen Packhofstraße übernehmen könnte. Erst nachdem im Netz über dieses Durcheinander berichtet wurde, ändert sich diese Nachrichtenlage. Es ist zwar nichts offiziell bestätigt, es verdichtet sich aber die Hinweise darauf, dass Zalando nur in die S. Oliver-Räumlichkeiten ziehen wird.

Auf 1600 Quadratmetern will der Online-Riese dann ab dem kommenden Jahr Restposten und Schnäppchen anbieten – nach einem Geschäftsprinzip, das sich auch schon in den Filialen in Berlin, Franfurt am Main, Köln, Leipzig und Hamburg etabliert hat. Und in Hannover wird es sicher auch noch klappen.

Von NP