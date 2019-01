Hannover

Vor sechs Jahren hat der Rat beschlossen, dass die Stadt ein zentrales, digitales Kita-Anmeldeverfahren einrichten soll. Ende des Monats soll das Projekt endlich ans Netz gehen. Doch schon jetzt hagelt es Kritik, nicht-städtische Kita-Träger fühlen sich von der Stadt hintergangen.

Anlass für die Kritik: Anders als ursprünglich geplant bleibt die Pilotphase von Webkita nicht auf die Kindertagesstätten in den Stadtteilen Döhren und Wülfel beschränkt. Stattdessen soll das zentrale Anmeldesystem zeitgleich im gesamten Stadtgebiet mit allen städtischen Kitas starten.

Extreme Ungleichbehandlung

Betreuungseinrichtungen, die von Kirchen, Elterninitiativen oder Wohlfahrtsverbänden wie beispielsweise der Caritas betreiben werden, haben das Nachsehen. Für betroffene Eltern bedeutet die überraschende Ausweitung zudem mehr Arbeit. Denn sofern sie ihr Kind bei einer städtischen Kita angemeldet haben, müssen sie die Anmeldung nun erneuern.

Nina Böhme von der Kinderladen-Initiative, dem Dachverband aller Elterninitiativen in der Stadt, sagte zur Neuen Presse: „Diese Änderung hat uns sehr überrascht. Das ist eine extreme Ungleichbehandlung, die wir sehr unglücklich finden.“ Die Sozialpädagogin, die in der Fachberatung zuständig ist für Einrichtungen in Wülfel und Döhren, hätte es besser gefunden, dass Pilotprojekt nur auf einen Bezirk zu begrenzen. Grundsätzlich hält Nina Böhme die Kita-Anmeldungen per Online-Verfahren jedoch für eine „gute Sache“.

Unklar, wie lange die Pilotphase dauert

Die Stadt weist unterdessen daraufhin, dass es sich keineswegs um eine überraschende Ausweitung handelt. „Die städtischen Einrichtungen waren von Anfang an einbezogen, so dass ein Träger bereits vollständig mit allen Einrichtungen in der Startphase im Verfahren vertreten ist“, so eine Stadtsprecherin. Dies sei auch in verschiedenen Gremien kommuniziert worden. Nina Böhme hat das jedoch anders in Erinnerung: „Für uns anderen Träger klang das anders.“

Dass auf betroffene Eltern mehr Aufwand zukommt, sieht die Stadt ebenfalls gelassen: „Die Anmeldung im System wäre in jedem Fall notwendig, unabhängig davon, wann welche Einrichtung an den Start geht. Aus datenschutzrechtlichen Gründen kann die Stadt nicht alle Daten selber eingeben.“

Noch ist unklar, wie lange die Pilotphase dauern wird. Geplant sei, dass alle andere anderen Einrichtungen stadtweit in einer sukzessiven Ausweitung ans Netz gehen. „Das setzt voraus, dass die Endanwender in den Einrichtungen die Schulungen durchlaufen haben. Auf die Schulungsteilnahme haben wir aber keinen Einfluss“, so die Sprecherin weiter.

Von Britta Lüers