Hannover

Oliver Perau gehört zu Hannovers bekanntesten Musikern. Der Sänger der Rockband Terry Hoax kann aber auch ganz sanft. Seit einiger Zeit ist er Teil des Projekts „Klang und Leben“.

Ins Leben gerufen hat das der gelernte Krankenpfleger und selbst ernannte Hobby-Musiker Graziano Zampolin. „Wir touren seit fünf Jahren durch Niedersachsen, waren schon in 250 Pflegeheimen“, sagt Zampolin.

Perau: Jedes mal Gänsehaut

Gesungen werden meist Schlager aus den 50er Jahren. „Wir wollen demente Menschen damit abholen und sie mitnehmen auf eine musikalische Reise in die Vergangenheit“ erklärt Zampolin die Idee von Klang und Leben. Dabei komme es regelmäßig zu emotionalen Momenten. Perau: „Da muss ich schon manchmal mit mir kämpfen. Eine Gänsehaut bekomme ich eigentlich fast jedes Mal.“

60 Pflegeheime besuchen Zampolin, Perau und Co im Jahr. Dank eines großen Sponsoren- und Förderkreises ist der Besuch kostenlos – das Interesse dementsprechend riesig.“Wir wollen gute Pflegeheime belohnen, indem wir eher dort auftreten“, so Zampolin. Er erzählt: „Die Menschen werden durch die Musik euphorisch. Sitzen sie eben noch depressiv in der Ecke, tanzen sie plötzlich fast auf den Tischen“.

Auch Perau hat schon viele witzige Momente erlebt. „Erst neulich kniete ich mich vor eine Dame hin und wollte ihre Hand nehmen, da sagt sie plötzlich: ’Sie können sich auch hinlegen.’ Als ich sie dann nach ihren Namen fragte, sagte sie nur: ’Der spielt keine Rolle.’ Demenz macht die Menschen jünger. Wir sind plötzlich wieder Beuteschema“, sagt Perau und lacht.

Passend dazu spielten Perau und Zampolin zum Abschluss noch den Schlager „Ich brech die Herzen der stolzesten Frauen“.

Von Timo Gilgen