Laatzen

Die Felgen glänzen, „nur gucken, nicht anfassen“ steht auf Schildern und ist es kein Staubkorn zu sehen auf den Autos beim traditionellen Oldtimertag auf der Gelände des ADAC in Laatzen. Günther Baxmann ist mit seinem Skoda Felicia Cabrio Baujahr 1962 aus der Wedemark gekommen. „Klingt wie 200 PS, aber sie hat nur 50“, sagt der 72-Jährige. Den roten Flitzer zum Glänzen zu bringen, hat einiges an Zeit gekostet. Vor acht Jahren erwarb er das Auto – „als Schrott“ würde er heute sagen. Zwei Jahre lang schraubte und bastelte er an der Felicia herum. Inzwischen ist das Leder innen und die Armaturen neu, genauso wie die Lackierung. Fünf bis sechsmal im Jahr fährt er Rallys mit seinem Oldtimer. Das Auto ist etwas ganz besonderes, denn in Norddeutschland gibt es nur drei Autos dieses Modells.

Die Faszination am Oldtimer

„Diese Autos haben noch eine Seele. Es macht Spaß“, sagt Baxmann. Seine Begeisterung teilt auch Frank Heeder aus der Wedemark. Der 61-Jährige liebt seinen Jaguar MK 2 aus dem Jahr 1967. „Ich habe jahrelang nach genau dem Auto bundesweit gesucht. Dann hab ich es vor 18 Jahren in Hameln entdeckt und sechs Jahre restauriert.“ Die Farbe ist noch Original, aber wurden neu lackiert, Holz und Leder innen mussten auch ausgetauscht werden. „Man sitzt sehr bequem“, sagt Heeder. Seine Frau hat einen Porsche aus dem Jahr 1987. Mit der Diva, so nennt Heeder seinen Jaguar, fährt er auch ab und zu Hochzeitspaare.

Der Oldtimertag beim ADAC am Tag der deutschen Einheit bildet den Saisonabschluss für die Oldtimer-Saison. Passend zu den Autos und auch Motorrädern, gab es Live-Musik aus den 50er- und 60er-Jahren von „Buddy and the Cruisers“.

Von Karina Hörmann