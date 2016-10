Politik

Im Landtag wird heute diskutiert. Themen: Müssen Sparkassenvorstände ihre Bezüge offenlegen? Außerdem Linksextremismus und Aufstockung der Polizei.

Hannover. Die Offenlegung von Vorstandsbezügen bei Stadtwerken, Sparkassen und Wohnungsbaugesellschaften steht am Donnerstag im Fokus der Debatten im niedersächsischen Landtag (9.00 Uhr).

Die FDP will mit ihrem Antrag mehr Transparenz bei denjenigen Unternehmen erreichen, an denen das Land oder die Kommunen beteiligt sind. Die CDU will zudem zum Auftakt in einer Aktuellen Stunde darüber debattieren, wie es in Niedersachsen mit der Präventionsarbeit gegen Linksextremismus bestellt ist.

Außerdem geht es um die Forderungen der CDU nach einer Aufstockung der Polizeikräfte im Land.

lni