Hannover

In einem alten, längst verfüllten Bombentrichter in Misburg-Nord lässt die Stadt ab dem kommenden Montag den Boden austauschen. Ein Bauzaun steht bereits seit Mittwoch an der Grünfläche am Gertsertweg in der Nähe des Mittellandkanals. Bei Untersuchungen waren im Sommer 2015 dort bis etwa einen Meter Tiefe Ölrückstände gefunden worden. Sie waren wahrscheinlich schon während oder kurz nach dem Zweiten Weltkrieg in den Boden geraten, als der Bombentrichter mit Erde aufgefüllt worden ist. Und diese stammt vermutlich aus der früheren Erdölraffinerie Deurag-Nerag. Belegen lässt sich das heute allerdings nicht mehr.

Sogenannte Baggermatratzen sollen verhindern, dass durch den Lkw-Verkehr der Boden zu stark verdichtet wird. Quelle: Christian Behrens

Der belastete Boden soll nun durch sauberen ersetzt werden. Wie groß die kontaminierte Fläche ist, kann die Stadt nicht genau sagen. Der etwa 150 bis 400 Quadratmeter große Bereich ist seit der Untersuchung vor dreieinhalb Jahren mit einer Folie und einer Schicht mit sauberem Sand geschützt. Am Montag werden die Arbeiten beginnen. Sie sollen nach elf Tagen abgeschlossen sein.

Die belastete Erde wird in abgedeckten Container täglich von der Baustelle gebraucht. Auf dem sauberen Boden will die Stadt schließlich Räsen säen. Während der Arbeiten werden einige Teile der Grünfläche sowie der Zugang über die Verlängerung des Aubrywegs gesperrt. Der nahe gelegene Spielplatz ist davon nicht betroffen. Er kann allerdings nicht über alle Eingänge betreten werden.

Von Sascha Priesemann