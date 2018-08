Hannover

Passenderweise stand Wasser im Zentrum des ökumenischen Gottesdienstes zum Maschseefest. Gemeint war nicht nur das dringend benötigte Wasser in Zeiten der Dürre, worauf Südstadt-Pastor Dieter Henkel-Niebuhr in seiner Begrüßung verwies, sondern vor allem das Wasser des Lebens, das Jesus am Brunnen einer Samaritanerin versprach.

Rund 150 Besucher hatten sich am Sonntag zu dem Gottesdienst mit Segnung vor der Bühne am Nordufer versammelt. Eine Open-Air-Andacht bei bestem, ja eigentlich HERRlichem Wetter. Auch eine kleine Oase der Ruhe inmitten des wenig später einsetzenden Trubels, wie eine Besucherin bemerkte. Ein Moment des Innehaltens, bevor die Party weitergeht.

Die Freude an Geselligkeit, Musik und Tanz aber ist schließlich auch ein Zeichen für Lebendigkeit. Und im Glauben sei das Bild des Wassers ein besonderes Symbol dafür, so Henkel-Niebuhr weiter, wie es insbesondere in der Taufe zum Ausdruck komme.

Womit sich der Bogen spannte zu dem besonderen Wasser des Evangeliums, wie Superintendent Thomas Höflich in seiner Predigt sagte. Das Wasser, das Leben schenke, das selbst in den Menschen ein Quelle eröffne zum ewigen Leben. Was in der Taufe seine Entsprechung habe. Weshalb auch die Taufe als einziges Element wirklich ökumenisch sei und alle Konfessionen miteinander verbinde.

Ein starkes Band, an das sich zu erinnern der Gottesdienst am Maschsee helfen sollte. Denn im Anschluss an die Predigt lud Höflich gemeinsam mit seinem katholischen Kollegen Kaplan Benedikt Heimann zu einer speziellen Zeremonie ein. Mit Wasser aus einer Taufschale wurde jedem, der es wollte, ein Kreuz auf die Stirn gezeichnet, verbunden mit einem Segensspruch. Gesegnet wurde zum Abschluss auch das ganz Maschseefest, das in diesem Jahr unter einem besonders guten Stern zu stehen scheint.

Von Andreas Krasselt