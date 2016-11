Hannover

Die am Nachmittag als vermisst gemeldete 20-jährige Hannoveranerin ist gegen 21 Uhr selbstständig und wohlbehalten in einer Wache im Landkreis Celle erschienen. Informationen über ihre zwischenzeitlichen Aufenthaltsorte liegen der Polizei derzeit nicht vor.

Hannover. Die von einer Angehörigen gegen 15:45 Uhr als vermisst gemeldete Heranwachsende war letztmalig gegen 15:15 Uhr an der Straße Hägewiesen (Sahlkamp) gesehen worden. Sofort eingeleitete Suchmaßnahmen, an denen unter anderem auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war, führten zunächst nicht zum Auffinden der 20-Jährigen. Am Abend meldete die Polizei, dass Fatme E. wohlbehalten in einer Polizeistation in Celle erschienen ist.