Hannover

Mit Hilfe eines Fotos sucht die Polizei nach der seit Freitagnachmittag vermissten, 20-jährigen Hannoveranerin Fatme E..

Hannover. Die von einer Angehörigen gegen 15:45 Uhr als vermisst gemeldete Heranwachsende wurde letztmalig gegen 15:15 Uhr an der Straße Hägewiesen (Sahlkamp) gesehen. Sofort eingeleitete Suchmaßnahmen, an denen unter anderem auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war, führten bislang nicht zum Auffinden der 20-Jährigen. Fatme E. ist orientierungslos und leidet an Epilepsie - daher benötigt sie dringend Medikamente.

Die Gesuchte ist zirka 1,60 Meter groß, sehr schlank und wirkt jünger als zwanzig. Ihre schwarzen, langen Haare trägt sie meistens zu einem Zopf gebunden. Bekleidet ist sie vermutlich mit einer beigen Jacke sowie einer Jeans. Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Lahe unter der Telefonnummer 0511 109-3317 oder jede andere Polizeidienststelle.