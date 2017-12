Winter

Obdachlose ziehen in Flüchtlingsheime ein

Mit den niedrigen Temperaturen steigt die Not für Obdachlose. 1152 Menschen in Hannover leben aktuell in Wohnungen oder Unterkünften für Obdachlose – und es werden immer mehr. Um der erhöhten Nachfrage gerecht werden zu können, sollen nun Obdachlose in die Unterkunft am Waterlooplatz sowie in das Hotel Flamme in der Lammstraße ziehen. Noch in diesem Monat sollen die 36 Bewohner am Waterlooplatz in andere Unterkünfte umziehen.