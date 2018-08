Hannover

In der Boxer-Sprache würde man sagen, er wirkt angezählt. Das genau ist der Eindruck, den die Hannoveraner von ihrem Oberbürgermeister haben. Laut einer aktuellen Forsa-Umfrage sind 55 Prozent unzufrieden mit Stefan Schostok. Zufrieden zeigten sich nur 37 Prozent,

Unter den 15 Großstadt-Oberbürgermeistern, für die Forsa die Zufriedenheitswerte ermittelte, landete Schostok damit auf Platz 10. Er führt das untere Drittel an.

Damit hat der Verwaltungschef (heute 1775 Tage im Amt) erheblich an Zuspruch verloren. In der OB-Stichwahl im September 2013 war er mit 66,3 Prozent gewählt worden. Sein damaliger CDU-Konkurrent, Rechtsanwalt Matthias Waldraff, gehört inzwischen der SPD an.

Offenbar hängt das schlechte Abschneiden des Verwaltungschefs mit der Rathausaffäre zusammen. Die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen gegen den OB, seinen ehemaligen Büroleiter Frank Herbert und den vom Dienst suspendierten Kulturdezernenten Harald Härke belasten inzwischen auch die SPD, gibt ihr Parteichef Alptekin Kirci zu. Die meisten genossen wünschten sich, dass schnell feststeht, wer von gesetzeswidrigen Zulagen an Herbert wusste und diese veranlasst oder gedeckt hat.

Noch vor Wochen hatte Schostok abgestritten, dass es eine Rathaus-Affäre gibt. „Spätestens jetzt, mit dem Ergebnis dieser Forsa-Umfrage, ist der Zeitpunkt gekommen, an dem sich der OB über das Ausmaß von Razzien, Disziplinarverfahren und Ermittlungen klar sein müsse“, findet CDU-Parteichef Dirk Toepffer.

„Das Ergebnis ist mäßig und den Umständen geschuldet“, sagt auch Kirci. Er nennt die Zustimmung für den OB „ausbaufähig“.

Schostok selbst bewertete das Ergebnis als „weiteren Ansporn“, Hannover als moderne Großstadt voranzubringen. In seiner Erklärung zu den für ihn als einstigen Sympathieträger niederschmetternden Werten greift er aufs „wir“ zurück, das er derzeit gern vorbringt. „Sollten aktuelle Ereignisse die Einschätzungen in der öffentlichen Wahrnehmung überlagern: Wir verfolgen viele Projekte und Themen, die Hannovers Stadtentwicklung prägen. Daran arbeiten wir erfolgreich – und werden es weiter tun.“ Er sei überzeugt, dass die Bürger dies am Ende honorieren werden.

Von Vera König