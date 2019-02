HANNOVER

Abfallentsorger Aha will die O-Tonne am liebsten loswerden, da sie sich neun Jahre nach ihrer Einführung zum dicken Minusgeschäft entwickelt hat. Die Politik hingegen möchte sich noch nicht festlegen und will stattdessen von Aha ein Rückhol-und Weiterentwicklungskonzept zur O-Tonne haben. Das soll im Juni zur Entscheidung vorgelegt werden, haben SPD und CDU am Donnerstag im Abfallwirtschafts-Ausschuss der Region festgelegt.

So oder so: Um die Zukunft der 2010 mit hohen Erwartungen eingeführten O-Tonne für Kunststoffe, Metalle, Folien und Textilien ist es nicht gut bestellt. Laut Aha-Chef Thomas Schwarz verursachte die Tonne 2018 ein Minus in Höhe von gut 1,4 Millionen Euro – die Verluste werden aus den Abfallgebühren finanziert.

Regionsweit sind aktuell knapp 44 800 Behälter im Umlauf, davon gut 5000 in der Stadt Hannover. In Stadt und Umland wird die O-Tonne alle vier Wochen geleert. 2018 konnte Aha Wertstoffe im Gesamtwert von nur 37 000 Euro erzeilen – geplant waren 2012 mal 318 000 Euro. „Die Lücke zwischen Kosten und Erlösen wird immer größer“, führte Thomas Schwarz im Ausschuss aus.

Nach seinen Angaben haben sich wegfallende Absatzmärkte vor allem in China und die gesetzlich vorgeschriebene anderweitige Entsorgung von E-Kleingeräten negativ auf das Sammelsystem ausgewirkt: Von anfänglich 26 Kilogramm pro Einwohner sank die Menge auf 15 Kilogramm pro Einwohner. Auch habe die Qualität der Wertstoffe abgenommen, dafür sei der Anteil der Sortierreste gestiegen, die stofflich nicht verwendet werden könnten.

Die SPD im Ausschuss will die Tonne am liebsten trotzdem stehen lassen – um darin eventuell Verpackungsmüll zu entsorgen. Weiteres Argument: Vor allem den Umlandbewohnern würde eine Entsorgungsmöglichkeit genommen. Koalitionspartner CDU würde die Tonne hingegen lieber heute als morgen entsorgen – um den Gebührenzahler schnellstmöglich zu entlassen. Mit dem Konzeptentwurf traf sich die Politik schließlich in der Mitte.

Sollte das Aus der O-Tonne im Sommer tatsächlich beschlossen werden, will Aha die rund 20 Mitarbeiter, die sich um die O-Tonne kümmern, im Unternehmen anderweitig beschäftigen. „Das bekommen wir ohne Probleme hin“, so Thomas Schwarz. Entsorger Aha geht davon aus, mit der Rückführung der Behälter dann etwa sieben Monate beschäftigt zu sein – bei etwa 150 000 Euro Kosten.

Von Andreas Voigt