Noch nichts vor? Das ist Samstag in Hannover los

Von der Wahl zur Miss Niedersachsen über Comedy bis zum Winter-Zoo. In Hannover ist heute einiges los.

Hannover. Für alle, die noch nicht genau wissen, was sie mit diesem schönen Sonnabend alles anfangen können haben wir mal ein paar Tipps auf geschrieben. Viel Spaß!

Krimidinner im Zoo: Ein Hexer treibt in Yukon Bay sein Unwesen – und schon bald gibt es den ersten Toten ... Besucher des Krimidinners „Edgar Wallace und der Hexer von Yukon Bay“ können Sonnabend im Zoo Hannover miträtseln, wer hinter dem heimtückischen Mord steckt. Um 19.30 Uhr (Einlass 18.30 Uhr) beginnt das kriminelle Musical, zu dem ein viergängiges Menü mit Rauchlachs, Maronensüppchen, Kalbsbraten und Cheesecake serviert wird. Eintritt pro Person: 96,99 Euro (inklusive Getränke). www.feine-dinner-shows.com

Wahl zur Miss Niedersachsen: Auch Miss Germany Soraya Kohlmann sitzt in der Jury, wenn am Sonnabend ab 14 Uhr in der Ernst-August-Galerie die neue Miss Niedersachsen gewählt wird. 14 Kandidatinnen von 16 bis 29 Jahren treten bei dem Schönheitswettbewerb an, präsentieren sich in Abendmode und Bademoden und geben Kurzinterviews auf der Bühne. Auch Miss NP Sylvia Hamacher und Miss Hannover Ionna Palamarcuk wollen die Krone holen.

Die Andrew-Lloy-Webber-Gala: Ein Pflichttermin für alle Fans des Musicalkomponisten Andrew Lloyd Webber: Am Sonnabend um 20 Uhr (Einlass ab 19 Uhr) wird im Theater am Aegi die „Große Andrew-Lloyd-Webber-Gala“ aufgeführt. Zu sehen sind Auszüge aus den größten Erfolgen des Musicalmeisters – aus dem „Phantom der Oper“, „Cats“, „Jesus Christ Superstar“, „Evita“ und vielen weiteren Stücken. Karten kosten 41,05 bis 68,65 Euro.

Comedy und Musik mit Mirja Regensburg: Punkte beim Essen, Punkte in Flensburg, Punkte beim Fußball – die Comedienne Mirja Regensburg nimmt alle Themen des Alltags auf die Schippe. „Mädelsabend“ hat die Künstlerin, die viele vom Kleinen Fest kennen werden, ihr Kabarettprogramm genannt. Das kann man am Sonnabend um 20 Uhr. Der Eintritt für den Abend mit Gesang und Gags kostet 21 bis 30 (ermäßigt 18 bis 26) Euro.

Wiener Melodien im Kuppelsaal: Donauwalzer, Radetzky-Marsch und Kaiserwalzer: Bei der „Wiener Johann-Strauß-Konzert-Gala“ am Sonnabend um 20 Uhr (Einlass ab 19.30 Uhr) erklingen im Kuppelsaal des HCC die schönsten Wiener Melodien. „G’schichten aus dem Wienerwald“ heißt das Programm der K & K Philharmoniker, bei der auch eine kecke Polka oder eine nostalgische Mazurka serviert werden. Karten gibt es für 35 bis 88 Euro.

Der Winterzoo: Hier herrscht immer idyllische Winteratmosphäre: Noch bis 11. Februar können Besucher im Winterzoo eislaufen, rodeln und eisstockschießen und auf dem Wintermarkt Glühwein trinken. Kinder vergnügen sich auf zwei Karussells. Meyers Hof und Mullewapp sind mit Leuchtfiguren und Lichterketten märchenhaft geschmückt. Der Eintritt zu dem Winterwunderland ist im regulären Zooeintritt enthalten, ab 16 Uhr ist der Besuch des Winterzoos kostenlos. Schlittschuhe können für fünf Euro (für zwei Stunden) geliehen werden, Schlittschuhlaufen kostet fünf Euro pro Tag. Rodeln ist kostenlos, ein Po-Rutscher kostet vier Euro. www.zoo-hannover.de/winterzoo

Von np